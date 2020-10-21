المجلس القومي للمرأة بمصر عن إجبار طالبة على ارتداء الحجاب: من حق كل فتاة أن تتلقى التعليم دون إرهاب

ناشدت رئيسة المجلس القومي للمرأة بمصر، مايا مرسي، وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، بالتحقيق في حادث إجبار طالبة في المرحلة الإعدادية على ارتداء الحجاب بإحدى مدارس محافظة الشرقية.

وشددت مرسي على حق كل فتاة أن تتلقى تعليمها دون إرهاب أو تهديد، مؤكدة أنها على يقين بأن وزير التربية والتعليم سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع فتيات مصر.

وتقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى رسمية لوزير التربية والتعليم تتضمن "استغاثة من والدة طفلة بالمرحلة الإعدادية بإحدى المدارس ببلبيس بالزقازيق، تتضرر فيها من تهديد عدد من المعلمات بالمدرسة لابنتها وإرهابها وإجبارها على لبس الحجاب، بزعم أنه جزء من الزي المدرسي".

ناصر حاتم

المصدر: RT