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شاهد.. أول صورة للسيدة المصرية المحبوسة داخل موقع مغلق بالسلاسل لمدة عام بعد تدخل قوات الأمن

مجتمع

شاهد.. أول صورة للسيدة المصرية المحبوسة داخل موقع مغلق بالسلاسل لمدة عام بعد تدخل قوات الأمن
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نشرت وسائل إعلام مصرية صورة السيدة المصرية التي حبسها نجلها، داخل موقع مغلق بالسلاسل لمدة عامل كامل.

شاهد.. أول صورة للسيدة المصرية المحبوسة داخل موقع مغلق بالسلاسل لمدة عام بعد تدخل قوات الأمنالسيدة المصرية
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وظهرت السيدة المصرية وهي في حالة إعياء شديدة، حيث أقدم نجلها البالغ من العمر 58 عاما على حبس والدته لمدة عام كامل داخل المنزل.

ووضع المواطن المصري والدته داخل منزل مغلق بالسلاسل لمنعها من الخروج طمعا في المعاش الخاص بها والذي تصرفه عن زوجها ونجلها المتوفيين منذ فترة طويلة، في الوقت الذي ألقت فيه الشرطة القبض على المتهم وتم إجراء التحقيقات اللازمة.

المصدر: اليوم السابع

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