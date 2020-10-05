شاهد.. فيديو مثير للجدل في مصر لامرأة محبوسة في منزل مغلق بالسلاسل والأمن يتدخل

شهدت محافظة الغربية في مصر واقعة مؤسفة، بعد أن تجرد مواطن يبلغ من العمر 58 عاما من مشاعر الإنسانية وأقدم على حبس والدته لمدة عام كامل داخل المنزل.

إقرأ المزيد

ووضع المواطن المصري والدته داخل منزل مغلق بالسلاسل لمنعها من الخروج طمعا في المعاش الخاص بها والذي تصرفه عن زوجها ونجلها المتوفيين منذ فترة طويلة، في الوقت الذي ألقت فيه الشرطة القبض على المتهم وتم إجراء التحقيقات اللازمة.

ورفض المتهم أن تقترب شقيقاته من المنزل للاطمئنان على والدتهما، بل قام بضرب اثنتين منهن وطردهن من أمام المنزل.

وقال مصطفى محمود زوج نجلة السيدة المحبوسة، في تصريحات لموقع "اليوم السابع"، إن "السيدة تدعى جازية وتعيش بقرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا، ولديها 6 بنات ونجلها العاق وابن آخر كان يعمل أمين شرطة وتوفاه الله منذ سنوات".

وأضاف أن "حماه توفاه الله منذ سنوات قليلة وحرصا على حماته المسنة، اصطحابها لتعيش معه بالمنوفية"، مشيرا إلى أنها "تتقاضي معاشا شهريا ما يقرب من 4000 جنيه عن زوجها ونجلها المتوفي".

وأشار إلى أن "نجلها العاق معروف بأنه سيئ السلوك ويتعاطى المخدرات وقرر أن يستولى على معاش والدته، مشيرا إلى أن نجلها منذ عام توجه لمنزله في ظل غيابه عن المنزل نظراً لسفره إيطاليا، واصطحب والدته للقرية، بعدما تعدى على شقيقته التي حاولت منعه فأصابها بجروح قطعية، زاعما أنه أولى برعاية والدته".

المصدر: وسائل إعلام مصرية