فيديو لشاب يسحل عجوزا في الشارع يسبب ضجة كبيرة في مصر

تداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لقطات فيديو ترصد لحظة سحل شاب لرجل مسن فى الشارع، ما أثار غضب واستياء الكثيرين.

وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"يوتيوب"، شابا يجلس بالقرب من رجل عجوز، وطالب صديقه أن يصوره ثم توجه ناحية الرجل المسن بشكل مفاجئ، وبدأ فى سحله، ولم يستطع المسن أن يقاومه.

وظل الشاب يجر الرجل المسن في الشارع وسط حالة من الانهيار أصيب بها العجوز، متوسلا للشاب أن يتركه، إلا أن الشاب تمادى في اعتدائه وهدد الرجل المسن بالموت، قائلا :" هتتعلم الأدب ولا أموتك"، ولكمه على صدره.

وطالب رواد موقع التواصل الاجتماعي، بضرورة القبض على الشابين الذين اشتركوا في الاعتداء البدني والتنمر على الرجل المسن، معبرين عن استيائهم الشديد مما فعله الشابين بحق الرجل المسن.

المصدر: وسائل إعلام مصرية