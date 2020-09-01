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مصر.. صورة تكشف زواج ابنة الفنانة نهى العمروسي من أحد المتهمين بقضية "فيرمونت"

مجتمع

مصر.. صورة تكشف زواج ابنة الفنانة نهى العمروسي من أحد المتهمين بقضية
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تداول مستخدمو "فيسبوك" في مصر، صورة لعقد زواج نازلي مصطفى كريم ابنة الفنانة نهى العمروسي، بأحد متهمي قضية "فيرمونت".

مصر.. صورة تكشف زواج ابنة الفنانة نهى العمروسي من أحد المتهمين بقضية صورة عقد الزواج
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مصر.. الفنانة نهى العمروسي تتوعد بالكشف عن مفاجآت في قضية اغتصاب فتاة "فيرمونت"

وأكدت الفنانة نهى العمروسي في تصريحها لصحيفة "الوطن" المصرية، صحة عقد الزواج المتداول لابنتها، موضحة أن زوجها هو أحد المتهمين في "قضية فيرمونت".

وتابعت: "هو واحد من المتهمين.. وكان ضحك على بنتي واتجوزها من ورايا وهي عندها 21 سنة.. لأنها كانت بتحبه وكانوا مع بعض في المدرسة.. وسابته من سنة".

وكانت الفنانة المصرية نهى العمروسي قد وعدت بالكشف عن مفاجآت كبيرة في قضية اغتصاب فتاة "فيرمونت"، بعد القبض على عدد من الأشخاص ومن بينهم نازلي مصطفى كريم، ابنتها.

المصدر: الوطن

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