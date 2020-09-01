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مصر.. الفنانة نهى العمروسي تتوعد بالكشف عن مفاجآت في قضية اغتصاب فتاة "فيرمونت"

مجتمع

مصر.. الفنانة نهى العمروسي تتوعد بالكشف عن مفاجآت في قضية اغتصاب فتاة
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نهى العمروسي
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توعدت الفنانة المصرية نهى العمروسي بالكشف عن مفاجآت كبيرة في قضية اغتصاب فتاة "فيرمونت"، بعد القبض على عدد من الأشخاص ومن بينهم نازلي مصطفى كريم، ابنة الفنانة.

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وقالت العمروسي، في تصريحات لموقع "مصراوي": "مش عايزة أتكلم في هذا الموضوع دلوقتي، ولازم الجميع يعرف إن بنتي بريئة، وتم الزج بها في تلك القضية من جهة أهالي بعض المغتصبين أصحاب النفوذ".

وأضافت العمروسي: "ابنتي متزوجة من أحد المتهمين في هذه القضية، وتمت دعوتها من قبل النيابة للشهادة، وفجأة تحولت من شاهدة لمتهمة".

وتابعت: "أنا مش عايزة أتكلم عشان لو اتكلمت وقولت اللي عندي الدنيا هتتقلب، بس لو بنتي حصلها حاجة من القضايا واللي أهالي المغتصبين ملفقينها لها، بنفوذهم وسلطتهم الكبيرة أوي مش هسكت، وبعد اللي حصل لبنتي ده أنا اتأكدت".

واختتمت حديثها قائلة: "لو بنتي حصلها حاجة واستمر الظلم عليها، أقسم بالله ما هسكت والكلام اللي هقوله هيفجر الدنيا، إن شاء الله ربنا هينصرنا".

المصدر: مصراوي 

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