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مصر.. من هي الفنانة التي تم حبس ابنتها في قضية اغتصاب فتاة "فيرمونت"؟ (صور)

مجتمع

مصر.. من هي الفنانة التي تم حبس ابنتها في قضية اغتصاب فتاة
نازلي مصطفى كريم
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أمرت النيابة المصرية بحبس ابنة الممثلة المصرية، نهى العمروسي، في قضية الاغتصاب الجماعي، التي وقعت في فندق "فيرمونت" المطل على نيل القاهرة.

مصر.. من هي الفنانة التي تم حبس ابنتها في قضية اغتصاب فتاة نهى العمروسي
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وتقرر حبس نازلي مصطفى كريم، ابنة العمروسي 4 أيام على ذمة التحقيق، إلى جانب أحمد الجنزوري.

وتعد نهى العمروسي من ممثلات فترة التسعينيات من القرن الماضي، وشاركت الفنان عادل إمام بطولة أفلام "جزيرة الشيطان" و"حنفي الأبهة" "وشمس الزناتي"، كما شاركت في بطولة مسلسل "ضمير أبلة حكمت" من بطولة فاتن حمامة.

مصر.. من هي الفنانة التي تم حبس ابنتها في قضية اغتصاب فتاة نهى العمروسي وابنتها وزوجها المتوفي

ولدت نهى العمروسي، في 11 يناير عام 1963، وحصلت على بكالوريوس المعهد العالي للسينما، قسم سيناريو عام 1990.

تزوجت من الممثل مصطفى كريم، الذي توفي إثر إصابته بالسرطان، ولم تتزوج بعده، وأنجبت منه ابنتها نازلي، وشهدت مسيرتها الفنية انخفاضا بعد قضية المخدرات التي حبست فيها في عام 2013.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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