مصر.. حبس ابنتها جعلها محط أنظار الجميع

تصدرت الفنانة المصرية نهى العمروسي محرك البحث "غوغل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد حبس ابنتها في قضية "الفيرمونت".

وكشفت جهات التحقيق عن حبس أحمد الجنزوري، ونازلي مصطفى كريم، ابنة نهى العمروسي، 4 أيام على ذمة التحقيق في القضية.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم عمر حافظ احتياطيا على ذمة التحقيقات، في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت"، وذلك بعد إلقاء القبض عليه، نفاذا لقرار النيابة العامة، يوم 28 من شهر أغسطس، وقد واجهته النيابة العامة بالاتهامات المسندة إليه، وجار استكمال التحقيقات.

وسبق أن أمرت النيابة العامة بحبس متهم يدعى أمير زايد 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نيل سيتي".

المصدر: وكالات