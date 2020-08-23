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ناشطة سعودية تثير جدلا بنشرها صور لها بـ"البيكيني"!

مجتمع

ناشطة سعودية تثير جدلا بنشرها صور لها بـ
www.instagram.com/amal_tampa
الشهراني
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أثارت نجمة "سناب شات" السعودية، أمل الشهراني، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة لها على شاطئ البحر مرتدية "بيكيني".

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وعبر العديد من متابعيها، على صفحتها في تطبيق "إنستغرام"، عن تخطيها حدود الخطوط الحمراء.

واعتبروا أن لباس الـ"بيكيني" مناسب للبحر، لكن لا داعي لنشر صورته وتداولها بهكذا طريقة، واتهموها بأنها تتعمد إثارة الجدل.

وتقود الشهراني حملة داخل المملكة لتوعية السيدات بحالات العنف التي يتعرضن لها، ولاقت حملتها تأييدا واسعا في السعودية، بينما هاجمها قسم آخر وانهالت عليها الاتهامات، وأثارت الكثير من الجدل، خاصة عبر موقع "تويتر" الأكثر استعمالا في دول الخليج.

ومؤخرا، تم تداول مقطع فيديو لها من صالة الرياضية، حيث وجهت رسالة للمرأة السعودية، قائلة إنه بإمكانها أن تكون رياضية وتحصل على جسم جيد حتى وهي ترتدي حجابها.

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Sunshine is the best medicine 🌞🌊

Une publication partagée par Amal Alshahrani🧠 Hope (@amal_tampa) le

المصدر: RT

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