شاهد.. ناشطة سعودية تستخدم "البكيني" في حملة توعية تثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي

ظهرت الناشطة السعودية أمل الشهراني في صورة نشرتها على مواقع التواصل الإجتماعي، مرتدية ملابس البحر "البكيني"، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا.

وتظهر الشهراني بـ"البيكيني" صحبة أبنائها داخل البحر، ويبدو أنها اختارت توثيق تلك اللحظات السعيدة بصورة سيلفي.

لكنها لم تسلم من ألسنة المنتقدين الذي اعتبروا لباسها خارجا عن عادات وتقاليد المجتمع الذي تنتمي إليه، بينما وقف آخرون في صفها قائلين إنها حرية شخصية ولا يحق لأحد أن يتحكم فيها أو يملي عليها كيف يجب أن تعيش.

وتقود الناشطة السعودية حملة داخل المملكة لتوعية السيدات بحالات العنف التي يتعرضن لها، ولاقت حملتها تأييدا واسعا في السعودية، بينما هاجمها قسم آخر وتراشقت عليها الاتهامات وأثارت الكثير من الجدل خاصة عبر موقع "تويتر" الأكثر استعمالا في دول الخليج.

ومؤخرا، تم تداول مقطع فيديو لها من صالة الرياضية، حيث وجهت رسالة للمرأة السعودية، قائلة إنه بإمكانها أن تكون رياضية وتحصل على جسم جيد حتى وهي ترتدي حجابها.

المصدر: وكالات