على خلفية اتهامه بغسيل الأموال.. انسحاب جماعي لمشاهير الإمارات من "بوتيكات"

قالت وسائل إعلام إماراتية إن مشاهير إماراتيين انسحبوا من تطبيق "بوتيكات" للشراء عبر الإنترنت على خلفية اتهام القائمين على التطبيق وعدد من مشاهير التواصل الاجتماعي بغسيل الأموال.

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وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية يوم الاثنين، إن موجة انسحابات جماعية من مشاهير التواصل الاجتماعي في الإمارات شهدها، تطبيق "بوتيكات"، وذلك وفق ما كشفت عنه حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدت جملة "إنهاء العلاقة مع شركة بوتيكات" قاسما مشتركا بين عموم المشاهير.

وجاءت هذه الانسحابات إثر الكشف عن تورط القائمين على التطبيق وعدد كبير من مشاهير التواصل الاجتماعي بقضية "غسيل الأموال"، بعد إعلان النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي التحفظ على أموال 12 متهما من مشاهير "السوشيال ميديا" مع منعهم من السفر.

ونشرت وسائل إعلام كويتية قائمة عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي في الكويت، وردت أسماؤهم في القضية، ليشغل ذلك بال الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا مع القضية بتغريدات مختلفة.

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وحسب الصحيفة الإماراتية، فقد أكد عدد من مشاهير الإمارات الذين اتخذوا من "بوتيكات"، الذي يعرض أكثر من 30 ألف منتج تجميلي، انسحابهم من التطبيق.

الانسحاب الجماعي من تطبيق "بوتيكات" لم يقتصر على مشاهير الإمارات فقط، وإنما شمل أيضا مشاهير التواصل الاجتماعي في الخليج.

وصعد مع القضية هاشتاغ "غسيل أموال المشاهير" إلى سدة "التريند" في "تويتر"، حيث عبر الكثير من متابعي هذه الأسماء عن صدمتهم، في حين آثر بعض مشاهير الكويت ممن وردت أسماؤهم في قائمة الاتهام، وقامت النيابة العامة بتجميد حساباتهم، ومنعهم من السفر، عدم التزام الصمت، ليطلوا عبر منصات التواصل بتغريدات ومقاطع مصورة، يدافعون فيها عن أنفسهم، وليردوا في الوقت ذاته على جملة الاتهامات.

المصدر: صحيفة "البيان" الإماراتية