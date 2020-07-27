الجنايات الكويتية تقضي بسجن صاحب حساب شهير على موقع "سناب شات"

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الإثنين، بسجن صاحب حساب "زجران سناب" على موقع "سناب شات" لمدة سنة مع الشغل وتغريمه ماليا، بتهمة بث أخبار كاذبة ونشر شائعات في البلاد.

وقررت المحكمة وقف نفاذ الحكم مؤقتا بحق المتهم، الذي يُدعى أحمد خالد الشليمي، وهو ابن نائب سابق، مقابل كفالة مالية بقيمة ألف دينار (نحو 3300 دولار)، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.

وكانت الأجهزة الأمنية ضبطت المتهم، في مارس الماضي، وأحالته للنيابة العامة للتحقيق قبل أن يتم إحالته إلى السجن المركزي على ذمة القضية.

وكان المتهم قد اعترف، بعد ضبطه من إدارة مباحث أمن الدولة على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة، بإدارته للحساب ونشر أخبار عامة ورسمية، وأخذ الصور والمعلومات من حسابات شخصية تعود لمواطنين وعدد من المواقع، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.

المصدر: وكالات