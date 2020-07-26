 
مباشر
عاجل
الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تابعة لقواتنا سقطت في الأراضي اللبنانية

الكويت تتحفظ على أموال 10 من مشاهير "السوشيال ميديا"

أخبار العالم العربي

الكويت تتحفظ على أموال 10 من مشاهير
Reuters
الكويت تتحفظ على أموال 10 من مشاهير "السوشيال ميديا"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oebo

أصدر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، يوم الأحد، قرارا بالتحفظ على أموال 10 أشخاص من مشاهير السوشيال ميديا مع منعهم من السفر.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية على موقعها الإلكتروني عن مصدر قوله "إن هذا القرار جاء على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكورين بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية".

وأحالت النيابة العامة الأسبوع الماضي ملف 10 من مشاهير السوشيال ميديا الذين طالتهم اتهامات غسيل الأموال مؤخرا، إلى جهاز أمن الدولة لتحديد مصدر أموالهم وبيان مدى شرعية هذه الأموال.

المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا