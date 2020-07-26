الكويت تتحفظ على أموال 10 من مشاهير "السوشيال ميديا"

أصدر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، يوم الأحد، قرارا بالتحفظ على أموال 10 أشخاص من مشاهير السوشيال ميديا مع منعهم من السفر.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية على موقعها الإلكتروني عن مصدر قوله "إن هذا القرار جاء على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكورين بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية".

وأحالت النيابة العامة الأسبوع الماضي ملف 10 من مشاهير السوشيال ميديا الذين طالتهم اتهامات غسيل الأموال مؤخرا، إلى جهاز أمن الدولة لتحديد مصدر أموالهم وبيان مدى شرعية هذه الأموال.

المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية