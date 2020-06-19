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انتحار عاشق بعد قصة حب فاشلة في الأردن

مجتمع

انتحار عاشق بعد قصة حب فاشلة في الأردن
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أقدم عامل من جنسية آسيوية على الانتحار شنقا ليلة أمس في منطقة التجمعات الصناعية في الظليل بمحافظة الزرقاء الأردنية، بعد صدمة قصة حب فاشلة مع فتاة تعمل معه في أحد مصانع الألبسة.

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ونقلت صحيفة "الغد" عن شهود عيان قولهم، إنه تم العثور على الشخص المنتحر معلقا من عنقه على برج الاتصالات في المنطقة ذاتها.

وكشفت مصادر أن المنتحر كان يرتبط بعلاقة غرامية مع إحدى زميلاته بالعمل من طرف واحد، وعندما كشف لها عن مشاعره تجاهها،، رفضت الأخيرة الارتباط معه بأية علاقة، الأمر الذي انعكس سلبا على المنتحر وأسفر عن احتدام خلافات داخل المصنع، مما اضطر إدارته لفصله من العمل.

وحسب ذات المصادر فإنه بعد فصله من العمل بأيام عثر على العامل المطرود منتحرا على برج اتصالات مثبت على أحد البنايات في المنطقة.

وحضر الدفاع المدني ورجال الأمن وتم نقل الجثة إلى الطب الشرعي.

المصدر: "الغد"

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