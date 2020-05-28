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مصر.. طفل ينتحر شنقا جراء توبيخه أمام أقرانه

متفرقات

مصر.. طفل ينتحر شنقا جراء توبيخه أمام أقرانه
Reuters
مصر
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شهدت محافظة الدقهلية في مصر واقعة محزنة، حيث أقدم تلميذ بالصف الرابع الابتدائي على الانتحار بعد توجيه جدته إهانة قاسية له أمام زملائه.

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وجاءت البداية، عندما قام الطالب الذي يبلغ من العمر 11 سنة باللعب داخل المنزل مع زملائه، فقامت جدته بمعاتبته فتركهم ودخل لغرفته يبكي، وبعدما استشعروا غيابه توجهوا للغرفة، ووجدوه انتحر شنقا.

وانتقلت قوات الأمن المصرية إلى مكان الواقعة، وبسؤال الأهالي أكدوا أنه شنق نفسة وسردوا الواقعة، حيث أمر مدير أمن الدقهلية بتحرير محضر ونقل الجثة لمشرحة مستشفى بلقاس، وأخطرت النيابة للتحقيق.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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