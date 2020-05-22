جريمة هزت الرأي العام في مصر تتكرر في نهار رمضان

أعلنت مباحث محافظة الدقهلية في مصر، مساء أمس الخميس، ضبط عاطل اغتصب طفلة رضيعة عمرها 24 شهرا عقب وصولها لمستشفى بلقاس في حالة حرجة.

إقرأ المزيد

وبدأت الواقعة بتلقي أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ من مستشفى بلقاس المركزي بوصول طفلة عمرها 24 شهرا، مصابة بنزيف وتهتك في أعضائها التناسلية وقطع في المهبل إثر محاولة اغتصابها وتم إدخالها غرفة العمليات لإنقاذ حياتها.

وبسؤال والدتها اتهمت زوجها أحمد رفعت، 25 سنة، عاطل، باغتصاب طفلتها من زوجها الأول، حيث تم عمل الكمين اللازم وألقت الشرطة القبض على زوج الأم أثناء محاولته الهرب لقرية أخرى وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتعد تلك الواقعة هي الثانية التي يشهدها مركز بلقاس لاغتصاب رضيعة حيث كانت الواقعة الأولى في مارس 2017 بقرية ديملاش التابعة لمركز بلقاس حيث اغتصب عاطل ابنة جاره الطفلة جنا عمرها 20 شهرا، والمعروفة إعلاميا باسم "طفلة البامبرز" والتي هزت الرأي العام في مصر، وقضت المحكمة بإعدامه في أول يونيو 2017 وتم تنفيذ الحكم في ديسمبر 2019.

المصدر: المصري اليوم