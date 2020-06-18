مصر.. انتشار فيديو إباحي يثير الجدل والأمن يكشف التفاصيل

تسبب انتشار فيديو إباحي على مواقع التواصل الاجتماعي في جدل واسع في مصر خلال الآونة الأخيرة، حيث ظهر رجل يصور زوجته مع شخص آخر في أوضاع مخلة.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على سيدة وزوجها وشخص آخر بعد قيامهم بنشر مقطع فيديو على شبكة الإنترنت.

ورصدت الأجهزة المختصة مقطع فيديو تضمن ظهور سيدة ورجل يمارسان الفاحشة، وبجوارهما أحد الأشخاص يرتدي ملابسه ويقوم بالتصوير والذي تبين بعدها أنه زوجها ويطلب منها أن تنظر إلى الكاميرا ويوجه رسالة إليها قائلا "إعملي باي باي يا جهاد لجمهورك".

وقامت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس أعضاء شبكة "رامو مزاجو" المتهمين بتصوير الأفلام الإباحية وعرضها.

وكشفت التحريات قيام الشاب بإنشاء موقع إباحي مصري، والاستعانة بفتيات من جنسيات مختلفة لتصوير المقاطع الجنسية لنشرها على الموقع، وذلك لجلب أرباح على غرار المواقع الجنسية الأجنبية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية