مصر.. قرار يستهدف اسم حسن البنا

قال نائب محافظ الدقهلية المصرية هيثم الشيخ إنه سيتم تغيير اسم شارع حسن البنا في مدينة ميت غمر بعد عرض الأمر على لجنة المسميات بالمحافظة.

وأضاف الشيخ في تصريحات لوسائل إعلام مصرية "أنه ستتم دراسة استخدام اسم أحد الشهداء على الشارع بدلا من اسم مؤسس جماعة الإخوان"، مشيرا إلى أنه فور الاستقرار على الاسم سيتم تغيير اللافتات بالشارع وتعديله في جميع الجهات الحكومية.

وفي وقت سابق أعلن محافظ الدقهلية أيمن مختار أن قرار تغيير اسم الشارع جاء بناء على شكوى بعض أهالي ميت غمر.

المصدر: اليوم السابع