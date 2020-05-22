مصر.. نجل الضابط أحمد المنسي يعلق بعد حلقة معركة البرث في مسلسل "الاختيار"

علق الطفل حمزة أحمد المنسي، نجل العقيد المتوفي أحمد المنسي، على حلقة مقتل والده في مسلسل "الاختيار"، والتي جسدت موقعة البرث.

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وقال حمزة لموقع "مصراوي" المصري، اليوم الخميس، تعليقا على الحلقة: "لو مسكت إرهابي هفرمه بإيدي".

وأضاف حمزة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، أنه يتمنى أن يكون ضابطا في المستقبل من أجل الانتقام من التكفيريين والإرهابيين.

وتابع: "الجيش المصري انتقم لشهداء الوطن، ولكن انتقامي أنا لسه مجاش"، مضيفا: "عاوز أقول للكفرة إن شاء الله يجي اليوم اللي مش هيقدروا يتحركوا حتى في الأنفاق بتعتهم".

وأذيعت أمس الخميس، الحلقة الـ28 من مسلسل الاختيار، الذي يجسد قصة حياة البطل الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة في الجيش المصري.

المصدر: وسائل إعلام مصرية