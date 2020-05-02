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مفتي مصر يحسم الجدل حول "فتوى" مسلسل الاختيار

الثقافة والفن

مفتي مصر يحسم الجدل حول
مسلسل الاختيار
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نفى مفتي مصر، شوقي علام، إصداره أي تصريحات خاصة بمسلسل "الاختيار" الذي يجسد بطولات وتضحيات الجيش المصري.

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ويأتي النفي بعد انتشار صورة تنسب تصريحات للمفتي تصف من لم يشاهد مسلسل الاختيار بأنه "آثم وعليه كفارة، وأن المسلسل يعد جهادا في سبيل الفن".

ونشرت صفحة المفتي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الجمعة الصورة، مرفقة بتعليق: "هذه الصورة غير صحيحة ومفبركة، بعض الحسابات التي تنتمي لأفكار المتطرفين تنشرها.. فننوه على أن فضيلة المفتي لم يصدر عنه هذا التصريح.. وكذلك الموقع المذكور لم ينشر هذا الأمر".

المصدر: RT

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