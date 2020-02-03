صحيفة فرنسية: موسكو بطلة العالم بين المدن الذكية

نشرت صحيفة "لو موند" الفرنسية مقالا جاء في مقدمته أن موسكو استطاعت خلال 10 أعوام الانتقال إلى عصر جديد.

وأشار المقال إلى قفزة نوعية جديدة حققتها إدارة العاصمة الروسية في تطوير المدينة التي يمكن أن يدير سكانها حياتهم بواسطة الهواتف الذكية.

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وأصبحت تلك التغيرات ممكنة، حسب الصحيفة، بفضل برنامج "المدينة الذكية" الذي دشنه عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، منذ بضعة أعوام.

ومكّن البرنامج سكان موسكو على سبيل المثال من دفع أجور النقل في مترو الأنفاق والحافلات والقطارات الكهربائية بواسطة الهاتف أو الساعة الذكية أو السوار الإلكتروني الخاص. وتجري حاليا في موسكو تجربة تطبيق المدفوعات الذكية عن طريق التعرف على الوجوه.

ولفتت الصحيفة إلى ظهور عدد كبير من المواقع والبوابات الإلكترونية والتي من شأنها تسهيل حياة المسكوفيين. وبينها موقعا Mos.ru و Gosuslugi.ru. وهناك مراكز متعددة المهام للخدمات أنشئت في كل حي لتبسط إلى حد كبير تقديم الخدمات للمواطنين والتعامل فيما بينهم من جهة، والوزارات والهيئات الحكومية وبلدية موسكو من جهة أخرى.

أما استراتيجية " المدينة الذكية – 2030" التي وضعتها إدارة موسكو فتضم 6 مسارات رئيسية وهي تطور الرأسمال البشري والاجتماعي، الرقمنة، الاقتصاد الذكي، البيئة المريحة، الحكومة الرقمية.

يذكر أن صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" كانت قد أفادت العام الماضي بأن موسكو احتلت المرتبة الأولى في تصنيف الأمم المتحدة من حيث تقديم الخدمات الإلكترونية وتقدمت في هذا المجال على كل من نيويورك ولندن وطوكيو وباريس.

المصدر: نوفوستي