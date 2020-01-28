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فرض رقابة مشددة على الفنادق والأماكن السياحية في موسكو

أخبار روسيا

فرض رقابة مشددة على الفنادق والأماكن السياحية في موسكو
Reuters
مدينة موسكو- روسيا
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أعلن عمدة مدينة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الثلاثاء، أن الفنادق والأماكن السياحية في العاصمة الروسية وضعت تحت مراقبة مشددة بسبب خطر انتشار فيروس كورونا الصيني.

وقال سوبيانين في بيان: " وضعنا الفنادق وأماكن التواجد الواسع للسياح تحت مراقبة خاصة​​​. في حال ظهور مظاهر الخطر سيتم إرسال فرق الأطباء العملياتية لإجراء فحص شامل".

وتابع: "لتنسيق عمل هيئات المدينة والهيئات الفدرالية في موسكو، تم إحداث مقر عملياتي، إحدى مهامه المتابعة الدائمة للوضع واتخاذ القرارات اللازمة بسرعة".

وأضاف: "لحسن الحظ، لم يتم تأكيد أي حالة ولو واحدة للمرض في بلدنا".

هذا وأعلن عدد من شركات الطيران الروسية، أمس الإثنين، تعليق رحلاتها إلى الصين بسبب انتشار الفيروس القاتل هناك.

ووفقا لأخر الإحصاءات فقد أعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا القاتل وصل في جميع أنحاء البلاد إلى 4515، وقد قتل منهم 106 أشخاص، وتمت معالجة 60 مصابا بالفيروس بشكل كامل، وقد تعافوا تماما.

المصدر: سبوتنيك 

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