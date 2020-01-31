سعودية تظهر بإطلالة جريئة وتقبل زوجها في موقع أثري (صورة+فيديو)

في خطوة غير مألوفة للمجتمع السعودي، نشرت الناشطة فوز العتيبي صورة جريئة مع زوجها في أحد الأماكن السياحية، وأعقبتها بمقطع فيديو قصير ما عرضها لهجوم عنيف من متابعيها.

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وأظهرت الصورة التي نشرتها الناشطة السعودية، فوز العتيبي عبر حسابها في موقع "تويتر"، ارتداءها فستانا أبيض قصيرا، كشف من جسدها أكثر مما ستر، فيما كانت تحتضن زوجها وتقبله، في مشهد غير مألوف للمجتمع السعودي المحافظ.

وعلقت فوز قائلة: "حبيت أشاركم هالصورة عشانكم فقدتوني وطلبتوا أرجع أشاركم صوري لكن اذا بترجعون تنتقدوني أظن من حقي أخفف أو أمتنع عن مشاركتكم".

سؤال هذي في السعوديه الحين وتصور بطريقه اباحيه

محد يتعرض لها محد يمسكها ؟

غريب الموضوع معاها — RE (@90Re_Re) January 29, 2020

لما متابعيني يقولون اشرحي لنا لا تستكين واجي اشرح لهم pic.twitter.com/41936xNpWW — فوز العتيبي (@zooztox) January 30, 2020

وقد لاقت فوز انتقادات كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصفوه "خدش للحياء العام وعدم احترام عادات السعوديين".

المصدر: تويتر