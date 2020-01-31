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سعودية تظهر بإطلالة جريئة وتقبل زوجها في موقع أثري (صورة+فيديو)

مجتمع

سعودية تظهر بإطلالة جريئة وتقبل زوجها في موقع أثري (صورة+فيديو)
@zooztox
فوز العتيبي
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في خطوة غير مألوفة للمجتمع السعودي، نشرت الناشطة فوز العتيبي صورة جريئة مع زوجها في أحد الأماكن السياحية، وأعقبتها بمقطع فيديو قصير ما عرضها لهجوم عنيف من متابعيها.

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وأظهرت الصورة التي نشرتها الناشطة السعودية، فوز العتيبي عبر حسابها في موقع "تويتر"، ارتداءها فستانا أبيض قصيرا، كشف من جسدها أكثر مما ستر، فيما كانت تحتضن زوجها وتقبله، في مشهد غير مألوف للمجتمع السعودي المحافظ.

وعلقت فوز قائلة: "حبيت أشاركم هالصورة عشانكم فقدتوني وطلبتوا أرجع أشاركم صوري لكن اذا بترجعون تنتقدوني أظن من حقي أخفف أو أمتنع عن مشاركتكم".

وقد لاقت فوز انتقادات كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصفوه "خدش للحياء العام وعدم احترام عادات السعوديين".

المصدر: تويتر

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