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سعودية تحتفل بطلاقها وتثير جدلا على "تويتر"! (فيديو)

مجتمع

سعودية تحتفل بطلاقها وتثير جدلا على
أميرة الناصر
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تصدر هاشتاق "حفل طلاق أميرة الناصر" قائمة الأكثر تداولا في موقع "تويتر" بالسعودية، بعدما ظهرت نجمة "سناب شات" وهي تحتفل بطلاقها.

وتظهر أميرة في مقطع فيديو وهي ترتدي فستانا أبيض، قالت إنه من تصميم السعودي عبد الله المعروف في حفر الباطن، الذي صممه لها لارتدائه في ذكرى زواجها، لكنها قررت ارتداءه أيضا في حفل طلاقها.

وأضافت أنها قامت بذلك حتى تثبت لنفسها ولكل مطلقة أن الحياة لا تقف على أي شخص، مهما كان غاليا.

وتباينت الأراء عبر الهاشتاغ، الذي لاقى رواجا على موقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين ورافضين للأمر، حيث تعاطف العديد من النشطاء معها، بينما نالها الهجوم من شريحة أخرى، قائلين إن غايتها الحصول على المزيد من الشهرة.

المصدر: RT

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