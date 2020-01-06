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تركي آل شيخ يعترض على استضافة فنانة عراقية في السعودية

مجتمع

تركي آل شيخ يعترض على استضافة فنانة عراقية في السعودية
AFP Fayez Nureldine
رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ
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أبدى رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ اعتراضه، على استضافة الفنانة العراقية أصيل هميم في إحدى الإذاعات بالمملكة، ونشر الإذاعة المضيفة المقابلة معها على "تويتر".

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وكتب آل الشيخ تعليقا على التغريدة التي نشرتها إذاعة "ألف ألف" السعودية عبر "تويتر": "وش التخبط هذا؟! كيف يتم الاستضافة ومن المسؤول؟".

ووجه آل الشيخ سؤاله للقائمين على الإذاعة، حيث أشار إلى اسميهما في تعليقه، وهما المذيعان سهى الوعل، وهاني المهندس.

وعلى الفور حذفت إدارة الإذاعة تغريدة استضافة أصيل هميم، دون اعتذار أو تعليق.

وتتمتع هميم بقاعدة جماهيرية عريضة في السعودية، وهو ما لوحظ في تعليقات المتابعين على تغريدة تركي آل الشيخ، حيث طالبوا بحضورها في إحدى الحفلات بالمملكة.

المصدر: وكالات

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