حرمان ميريام فارس من الرقص في السعودية (فيديو)
أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس حفلا في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض حظي بحضور جماهيري كثيف، وتصدر اسم ميريام فارس "الترند" في السعودية.
ميريام فارس انا هنا بس مسموح لي" اطق رقبة بس " وتقول تعالوا ميدليست #حفل_ميدل_بيست_الموسيقي— عبدالمجيد بن طالب (@AbdulmajedTalib) 19 декабря 2019 г.
بالبندانة#MDLBeast#ميريام_فارس_في_السعودية#ميريام_فارس_موسم_الرياض@myriamfarespic.twitter.com/4KxupirTeZ
والتزمت الفنانة اللبنانية، بتوجيهات منظمي الحفل بعدم الرقص على المسرح، وخاطبت الحضور قائلة: "مسموح لي بس أطق رقبة".
وعبرت فارس عن سعادتها بالغناء في السعودية، وقالت إن "أحد أحلامها كان الغناء في السعودية، وتحقق حلمها بفضل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".
وأضافت أن أصداء الازدهار الذي تعيشه حاليا السعودية، وصل إلى العالم بأسره، متوجهة بالشكر للمستشار تركي آل الشيخ، الذي لقبته بـ"عراب الفن" في الوطن العربي.
وأعلنت الفنانة اللبنانية خلال الحفل أنها ستغني مجددا في السعودية، وتحديدا بعد 3 أيام في 21 من ديسمبر الجاري، وذلك خلال مهرجان "ميدل بيست" الذي سيقام ضمن موسم الرياض، ويعتبر أكبر مهرجان لـ"دي جي" في الشرق الأوسط.
ميريام فارس من على مسرح #موسم_الرياض:— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) 18 декабря 2019 г.
طول عمري كنت أحلم بالغناء في السعودية واليوم تحقق حلمي @Turki_alalshikh@salhendi#ميريام_فارس_في_السعودية#ميريام_فارس_موسم_الرياض#روتانا_موسيقىpic.twitter.com/2l6Yg6FyDy
واختتمت ميريام فارس حفلها بأغنية "حبيبي سعودي" وقالت إنها خلال سفرها إلى كثير من بلدان العالم التقت بفتيات سعوديات، و"كان حلمهن أن يتزوجن ويؤسسن عائلة، وأن يكون حبيبهن سعوديا".
المصدر: "النهار"+"تويتر"