موسكو وطهران ملتزمتان بالاتفاق النووي

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف مع نظيره الإيراني عباس عراقجي التعامل بين موسكو وطهران فيما يخص تنفيذ الاتفاق حول برنامج إيران النووي.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية في ختام المباحثات، اليوم الجمعة، أنه "تم تركيز الاهتمام على مسائل التعامل بين روسيا وإيران في سياق تنفيذ خطة الأعمال المشتركة الشاملة لتسوية الوضع حول البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف البيان أن "الجانبين أكدا التزامهما بخطة الأعمال المشتركة الشاملة".

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وأشار الجانبان إلى أن إيران تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاق بدقة، مع التأكيد على أن العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران غير شرعية وتتناقض مع خطة الأعمال المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

وتم الاتفاق على "مواصلة العمل الحثيث للحفاظ على التعاون الثنائي وتوسيعه وحمايته من تأثير العقوبات الأمريكية".

كما ورد في البيان أنه تم كذلك بحث المسائل الملحة لجدول الأعمال الدولي ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: تاس