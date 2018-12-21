موسكو: سنبذل جهودا كي لا تعاني إيران من العقوبات الأمريكية

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن موسكو ستبذل كل الجهود الممكنة، لضمان عدم معاناة إيران من الموجة الجديدة من العقوبات الأمريكية المجاوزة للحدود الإقليمية.

وأضاف ريابكوف، خلال لقاء مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، في موسكو اليوم: "نحن مصممون على بذل أقصى الجهود لتقوية مواقف جمهورية إيران الإسلامية وحتى تتفادى العواقب السلبية من الموجة الجديدة من العقوبات المجاوزة للحدود الإقليمية، والتي فرضت بقرار من الإدارة الأمريكية".

وشدد ريابكوف، على التزام روسيا بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة (حول البرنامج النووي الإيراني).

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، خلال اللقاء، إن الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني يعتبر، من مهام المجتمع الدولي.

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وأضاف: "للأسف، أدى خروج الولايات المتحدة الأحادي وغير القانوني، خلافا لقرارات مجلس الأمن الدولي، إلى سقوط خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني في أزمة. يجب القول، إن هذه الخطة، هي قبل كل شيء، اتفاقية أمنية، والمحافظة عليها، تعتبر من مهمات المجتمع الدولي".

وشدد عراقجي على أن العالم، يعاني كثيرا، بسبب سياسة الولايات المتحدة الخاطئة وحلفائها.

المصدر: وكالات