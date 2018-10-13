تصفية اثنين من الدواعش بعملية أمنية في داغستان

أفاد مصدر في المركز الإعلامي للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، بأن رجال الأمن الروسي، تمكنوا من القضاء على اثنين الدواعش المسلحين، في جمهورية داغستان، خلال تنفيذ عملية مكافحة إرهاب

وقال مصدر في المركز:" خلال تنفيذ أعمال بحث وتفتيش ميدانية اليوم، في إطار عملية أمنية لمكافحة الإرهاب في منطقة خاسافيورت بجمهورية داغستان، علم رجال الأمن بوجود مجموعة مسلحة اختبأ أفرادها في أحد البيوت ، في قرية إينديري في المنطقة المذكورة".

وقام رجال الوحدات الخاصة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بتطويق البيت على الفور مع إجلاء كافة البيوت القريبة منه. وبعد تبادل لإطلاق النار تم قتل اثنين من المسلحين، وأصيبب اثنان من رجال الأمن بجروحن ولم تقع أية إصابات بين المدنيين.

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وأشار المصدر، إلى أن هؤلاء المسلحين كانوا متورطين في هجمات على عناصر الأمن الروسي ، بما في ذلك قتل اثنين من ضباط الشرطة في قرية كومسومولسكوي في المنطقة في هذا العام.

المصدر: وكالات