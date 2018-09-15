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الأمن الروسي يصفّي 3 مسلحين في داغستان

أخبار روسيا

الأمن الروسي يصفّي 3 مسلحين في داغستان
Sputnik
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أفاد مصدر في المركز الإعلامي لدى لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، بأن رجال الأمن الروسي تمكنوا من تصفية 3 مسلحين في جمهورية داغستان جنوبي البلاد.

وقال المصدر، إن الجهات الأمنية المختصة تلقت معلومات أفادت بتحضير خلية تخريبية لجرائم إرهابية في المنطقة، وأن فرع الأمن الفيدرالي في الجمهورية استبق المخربين وحدد مواقعهم في منطقتي كارابوداخكنت وبويناكسك في داغستان.

وخلال تمشيط المنطقة الجبلية والغابات القريبة من قرية تالغي، عثر رجال الأمن على وكر لعصابة مسلحة من 3 أشخاص وطلبوا منهم تسليم أنفسهم، فردوا بإطلاق النار، مما اضطر رجال الأمن لقتلهم في أماكنهم.

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وأضاف المصدر، أنه تم العثور في وكر القتلى على كمية من الأسلحة والذخيرة، مؤكدا عدم تعرض رجال الأمن والمدنيين في المنطقة لأي أذى خلال العملية.

المصدر: اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

 

 

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