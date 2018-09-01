الأمن الداغستاني يعلن تصفية مسلح أطلق النار على الشرطة

أكد مصدر في هيئة الأمن بجمهورية داغستان جنوبي روسيا، مقتل مسلح أطلق النار على أفراد الشرطة أثناء عملية أمنية جرت اليوم.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر قوله، إن الرجل يدعى عباس خوباييف، وهو من مواليد العام 1991 ينتمي إلى الشبكة الإرهابية السرية الناشطة في مناطق شمال القوقاز، وأطلق النار على أفراد من الشرطة، ردا على طلبهم إليه إلقاء السلاح وتسليم نفسه، وقتل بنيران مضادة.

وتشير المعلومات الأولية، بحسب المصدر، إلى أن الرجل على صلة بواقعة إطلاق النار على دورية شرطة حدثت ليلة الجمعة في منطقة خاسافيورت، ما أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الدورية، فيما تمكن المهاجم من الفرار.

المصدر: نوفوستي





