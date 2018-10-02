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الكرملين: توقيع عقد توريد "إس 400" خلال زيارة بوتين للهند

أخبار روسيا

الكرملين: توقيع عقد توريد
Sputnik ALEXEI MALGAVKO
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أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أنه سيتم توقيع عقد لتوريد صواريخ "أس 400" الروسية للهند خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى نيو دلهي في 4-5 أكتوبر الحالي.

وقال أوشاكوف إن "اهتماما كبيرا سيعار للتعاون في المجال العسكري التقني"، مضيفا أنه من أهم مميزات زيارة الرئيس الروسي للهند "سيكون توقيع عقد لتوريد أنظمة "أس 400" للدفاع الجوي".

وأكد أن قيمة الصفقة تتجاوز على 5 مليارات دولار.

يتبع..

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