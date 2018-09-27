الهند تنضمّ لنادي مستوردي "إس-400" رغم العقوبات

أعلنت صحيفة The Times of India نقلا عن مصدر حكومي هندي، أن روسيا ستسلّم الهند صواريخ "إس-400" في غضون خمس سنوات، وذلك بقرار نهائي غير قابل للبحث.

وذكرت الصحيفة أن الهند ستشتري صواريخ "إس-400" بـ5.43 مليار دولار وسيتم توقيع الصفقة خلال اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي يومي الـ4 والـ5 من أكتوبر المقبل.

وأشارت، إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار في ظل تشديد عقوبات الولايات المتحدة على الدول التي تشتري الأسلحة الروسية.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر في وزارة الدفاع الروسية، بأن موسكو تخطط لتزويد الهند بخمس بطاريات وبأن قيمة الصفقة تزيد على 6 مليارات دولار.

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واشترت الهند مؤخرا سفنا حربية روسية بقيمة 2.2 مليار دولار وأشارت بعض المصادر، إلى أن تسديد قيمة الصفقة لروسيا سيتم على الأرجح بالعملة الهندية، لأنه وبسبب العقوبات الأمريكية، لن تتمكن البنوك الهندية من تحويل الأموال إلى حسابات الشركات الروسية.

المصدر: لينتا رو