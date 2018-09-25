زعيم روحي درزي يطلب العون من موسكو

طلب الشيخ موفق طريف الزعيم الروحي للموحدين الدروز في الجولان وداخل الخط الأخضر مساعدة الحكومة والجيش الروسيين بالتدخل للإفراج عن المخطوفين الدروز في سوريا.

جاء ذلك خلال لقاء عقده طريف مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في موسكو.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان صدر اليوم الثلاثاء أن الطرفين "ناقشا بالتفصيل الوضع المتشكل في الشرق الأوسط مع التركيز على تطورات الوضع في سوريا ومحيطها" خلال اللقاء الذي جرى بحضور العضو السابق في الكنيست الإسرائيلي صالح طريف.

وعند تطرقه إلى حالة الدروز في سوريا، طلب الشيخ موفق طريف مساعدة موسكو في الجهود الرامية إلى إطلاق سراح "السيدات الدرزيات الـ30 اللواتي خطفهن تنظيم "داعش" في الـ25 من يوليو الماضي في محافظة السويداء السورية"، وفق البيان الوزاري.

وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية الحفاظ على التنوع الثقافي والديني والعرقي في الدول الشرق أوسطية مع ضمان وحدة أراضيها وسيادتها.

من جهته، جاء في بيان صدر عن الشيخ موفق طريف ونشر على صفحته في "فيسبوك" اليوم أنه حضر اللقاء خصيصا لطرح قضية المخطوفين الدروز في سوريا، حيث لا يزال مصيرهم مجهولا "وسط صمت دولي وعالمي رهيب".

وأوضح البيان أن الشيخ طريف طالب الحكومة الروسية "باسم أبناء الطائفة الدرزية بالعمل على تحرير المخطوفين عن طريق القوات الروسية العاملة في سوريا وعودتهم سالمين إلى بيوتهم وعائلاتهم".. باعتبار أن المسألة تمثل "القضية الدرزية الأولى على جدول أعمال الطائفة أينما كانوا".

كما طالب الشيخ طريف الجيش الروسي بتحذير التنظيمات الإرهابية الناشطة في شمال سوريا من "المس بالقرى الدرزية".

وقد شن مسلحون من "داعش" يوم 25 يوليو الماضي سلسلة هجمات متزامنة استهدفت مدينة السويداء وقرى في ريفها الشرقي، ما أدى إلى سقوط أكثر من 260 قتيلا، وخطف التنظيم العشرات من النساء والأطفال من قرية الشبكي.

وتمكنت أربع سيدات من الفرار في وقت لاحق، بينما عُثر على جثتي اثنتين منهن، وبالتالي، لا تزال 30 امرأة درزية تتراوح أعمارهن بين 18 و60 عاما، محتجزات لدى التنظيم الإرهابي.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية + RT