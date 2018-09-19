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تحطم مقاتلة "ميغ-31" وسط روسيا

أخبار روسيا

تحطم مقاتلة
Sputnik Aleksey Nikolskyi
مقاتلة ميغ-31
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أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن مقاتلة من طراز "ميغ-31" تحطمت في مقاطعة نيجني نوفغورود شرقي العاصمة موسكو.

وأكدت الوزارة أن المقاتلة تحطمت أثناء تنفيذها تحليقا تدريبيا في أحد المطارات العسكرية بالمنطقة، وقفز طاقمها المؤلف من طيارين منها، وقد اتصلا بقادتهما ونقلا بسلامة إلى القاعدة.

وأشارت الوزارة إلى أن الطائرة لم تحمل في هذا التحليق قذائف أو أسلحة قتالية، وسقطت على منطقة غير مأهولة، مضيفة أن سبب الحادثة يعود، حسب المعطيات الأولية، إلى عطل فني.

وذكر بيان الوزارة أن لجنة تحقيق خاصة تعمل في موقع الحادث بغية الوصول إلى ملابساته.

المصدر: RT

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