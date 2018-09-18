خبير: الرد الروسي على إسرائيل قد يكون قاسيا

رجح الخبير العسكري الروسي الجنرال ليونيد إيفاشوف، اتخاذ روسيا إجراءات انتقامية صارمة بحق إسرائيل، بعد حادث طائرة "إيل-20" الليلة الماضية.

وقال إيفاشوف في حديث لوكالة "انترفاكس" اليوم: "يمكن أن تقطع روسيا كل العلاقات العسكرية، والعسكرية الفنية مع إسرائيل، وفسخ اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية".

ورجح أن تتخذ روسيا إجراءات دبلوماسية، بينها استدعاء سفيرها، وخفض مستوى أو تجميد اتفاقية العبور بدون تأشيرة بين الدولتين.

وأشار الخبير إلى أن رد روسيا قد يتمثل أيضا في إسقاط أي طائرة إسرائيلية تنتهك المجال الجوي السوري.

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وبين التدابير الانتقامية، كذلك أشار إلى تعليق توريد بعض الأسلحة الدفاعية بما فيها وسائل الدفاع الجوي، وعلى الأقل المحمولة على الكتف، للجميع في المنطقة.

ويعتقد إيفاشوف، أن الرد الروسي قد يتمثل في بدء توريد وسائط دفاع جوي حديث للجيش السوري وتدريب عناصره على استخدامها ورفع مستوى تأهيلهم في هذا المجال.

وأضاف: "يجب تدريب السوريين، إذ باتت منظومات "إس-200" قديمة ويجب تسليم السوريين منظومات حديثة بما فيها منظومة التعرف على العدو والصديق".

المصدر: انترفاكس