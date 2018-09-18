الكرملين يعلن عن قلق القيادة الروسية الشديد لحادث "إيل-20"

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن قلق القيادة الروسية البالغ لكارثة إسقاط طائرة "إيل-20" شرقي المتوسط.

وقال بيسكوف: "كل ما يمكنني قوله، هو أن الكرملين بطبيعة الحال قلق للغاية بشأن الحادث، الذي انتهت وزارة الدفاع من تقييمه، معربا عن تعازي الرئيس فلاديمير بوتين لذوي، وزملاء طاقم الطائرة المنكوبة".

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها ستحتفظ لنفسها بحق الرد المناسب على ممارسات إسرائيل الاستفزازية، التي تسترت مقاتلاتها بطائرة الاستطلاع الروسية التي أسقطتها الدفاعات السورية خطأ.

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وحمّل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، تل أبيب المسؤولية الكاملة عن إسقاط الطائرة الروسية "إيل 20" قبالة الساحل السوري.

وقال: "وزارة الدفاع الروسية دعت الجانب الإسرائيلي مرارا إلى الامتناع عن شن الهجمات على الأراضي السورية، مشيرة إلى أنها تهدد أمن الجنود الروس.. ممارسات الجيش الإسرائيلي لا تعكس روح الشراكة الروسية الإسرائيلية ونحتفظ بحقنا في الرد بخطوات مناسبة".

كما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء إيغور كوناشينكوف، إن الطيارين الإسرائيليين عمدوا إلى التستر بالطائرة الروسية، ما جعلها عرضة لنيران الدفاعات السورية التي تسببت بسقوطها، مشددا على أن الإسرائيليين "نفذوا هذا الاستفزاز عمدا".

المصدر: وكالات