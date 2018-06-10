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زاخاروفا تعلق على "شجار" في G7

أخبار روسيا

زاخاروفا تعلق على
Globallookpress
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تفاقم الخلافات بين الولايات المتحدة وبقية دول مجموعة G7 وخاصة بعد رفض الرئيس الأمريكي توقيع البيان الختامي لقمة المجموعة.

وكتبت زاخاروفا على صفحتها في "فيسبوك" اليوم الأحد: "عقب دعوة روسيا إلى الحد من "تصرفاتها المزعزعة للاستقرار" بدأ أعضاء G7 يتصارعون، متهمين بعضهم البعض بالكذب ويتبادلون أشد العبارات".

وانتهت قمة مجموعة السبع الكبرى في كندا مؤخرا بتراشق كلامي بين الولايات المتحدة وشركائها في G7 بعد أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقيع على البيان الختامي للقمة واتهم رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بـ"الإدلاء بتصريحات كاذبة" .

وأضاف ترامب أن كندا ودولا أخرى تتربح من التجارة مع الولايات المتحدة على حسابها.

المصدر: صفحة ماريا زاخاروفا في "فيسبوك"

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