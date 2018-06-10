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بسبب ترودو.. ترامب يسحب تأييده لبيان مجموعة G7!

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بسبب ترودو.. ترامب يسحب تأييده لبيان مجموعة G7!
Reuters
جاستين ترودو ودونالد ترامب
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سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مفاجئ تأييده لبيان مشترك صدر في ختام قمة مجموعة السبع أمس السبت في كندا، بسبب نزاع حول التجارة.

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وقال ترامب في تغريدة كتبها على متن طائرة "اير فورس وان"، بعد ساعات من اختتام القمة وفي وقت كان قادة مجموعة السبع بدأوا بمغادرة كندا: "بناء على تصريحات جاستن المغلوطة في مؤتمره الصحفي، ونظرا إلى أن كندا تفرض رسوما جمركية هائلة على مزارعينا وعاملينا وشركاتنا، فقد طلبت من ممثلينا الأمريكيين سحب التأييد لبيان مجموعة السبع".

وكرر ترامب، الذي يتوجه إلى سنغافورة استعدادا لقمة مع زعيم كوريا الشمالية، التحذيرات من أن إدارته تدرس فرض رسوم جمركية "على السيارات التي تُغرق السوق الأمريكية!".

وبعد يومين من تبادل الحجج بين الولايات المتحدة من جهة والأوروبيين، وكذلك كندا التي استضافت قمة مجموعة السبع من جهة ثانية، أصدرت مجموعة السبع بيانا مشتركا حاولت من خلاله تغطية الانقسامات حول التجارة.

لكن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قوّض محاولات إظهار الوحدة عندما أكد أنه حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن كندا ستفرض رسوما جمركية انتقامية على البضائع الأمريكية اعتبارا من 1 يوليو.

وفي مؤتمر صحفي عقده إثر القمة، وصف رئيس الوزراء الكندي تذرع ترامب بهواجس الأمن القومي لفرض رسوم على الصلب والألمنيوم بأنه "مهين" للمحاربين الكنديين القدامى الذين قاتلوا إلى جانب الحلفاء الأمريكيين.

المصدر: أ ف ب

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