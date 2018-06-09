البيان الختامي لقمة G7

اتفقت دول مجموعة G7 في بيان ختامي مشترك اعتمدته في نهاية أعمال قمتها في كندا، السبت، على وجوب اتخاذ إجراءات لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي مع دعوة روسيا إلى التخلي عن دعم دمشق.

وأعلنت دول G7 في البيان: "إدراكا منا بخطورة التهديد الذي يشكله البرنامج الإيراني الخاص بتطوير الصواريخ الباليستية، ندعو إيران إلى الامتناع عن إطلاق تلك الصواريخ. كما التزمنا بضمان إبقاء برنامج إيران النووي سلميا".

ودعت إيران إلى لعب دور بناء والإسهام في مكافحة الإرهاب والجهود الرامية إلى تسوية الخلافات القائمة بسبل سياسية وإحلال السلام في المنطقة.

ونددت بكل مظاهر تمويل الإرهاب، بما في ذلك تمويل الجماعات الإرهابية من قبل إيران.

الاستعداد لتوسيع العقوبات ضد روسيا



وأعرب زعماء الدول السبع عن استعدادهم لتوسيع العقوبات المفروضة على روسيا إذا اقتضت الضرورة ذلك "لكي تشعر بتأثيرها بشكل أكثر". وربطوا رفع العقوبات عن روسيا بتنفيذها لاتفاقات مينسك حول التسوية في جنوب شرق أوكرانيا.

مطالبة موسكو بالتخلي عن دعم سوريا

وطالبت الدول السبع روسيا بالتوقف عن دعم الحكومة السورية، فضلا عن "وقف نشاطها المزعزع للاستقرار" و"تقويض الأنظمة الديمقراطية" في دول أخرى.

مع ذلك، شددت تلك الدول على أنها "ستواصل التفاعل مع روسيا بغية تسوية الأزمات الإقليمية والتحديات العالمية".

كما تضمن البيان الدعوة إلى إعادة تفعيل آلية دولية خاصة بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا التي توقف عملها في نوفمبر 2017.

توافق على اتهام روسيا بتسميم سكريبال



واتفقت مجموعة السبع الكبار على تقييم بريطانيا بأن روسيا "على الأرجح مسؤولة عن الهجوم الكيميائي" المزعوم ضد العميل في الاستخبارات البريطانية، سيرغي سكريبال وابنته يوليا، في مدينة سالزبوري في مارس الماضي، وبأنه "لا توجد تفسيرات بديلة أخرى تشبه الحقيقة لما حدث هناك".

موقف من التغيرات المناخية

أكد جميع زعماء دول G7 ما عدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمسكهم بضرورة تطبيق اتفاقية باريس لإنقاذ المناخ والجهود الهادفة إلى مواجهة التغير المناخي الناجم عن الاحتباس الحراري والتي وقعت عليها 196 دولة في ديسمبر/كانون الأول من العام 2015.

المصدر: وكالات