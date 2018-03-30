مجلس الأمن برئاسة بوتين يبحث الرد على العقوبات ضد روسيا

ناقش الرئيس فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، بعض قضايا السياسة الخارجية، بما في ذلك في سياق طرد بعض الدول لدبلوماسيين روس ورد موسكو على ذلك

وقال دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، إنه:" جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول مسائل السياسة الخارجية". وجرى بحث الإجراءات الجوابية الروسية المطابقة بحق الدول التي طردت دبلوماسيين روس وأغلقت مؤسسات قنصلية روسية على أراضيها على خلفية تسميم العميل البريطاني سيرغي سكريبال واتهام لندن للجانب الروسي بالوقوف خلف ذلك.

وأضاف ممثل الكرملين القول:" جرى أيضا بحث القضايا الاجتماعية والاقتصادية الداخلية الروسية الواردة في جدول الأعمال".

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وشارك في الاجتماع، رئيس الوزراء دميتري مدفيديف ورئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو ورئيس مجلس الدوما فياتشسلاف فولودين ورئيس إدارة الكرملين أنطون فاينو وسكرتير مجلس الأمن نيقولاي باتروشيف ووزيرا الدفاع والداخلية سيرغي شويغو وفلاديمير كولوكوتسيف ومدير جهاز الأمن الفيدرالي الكسندر بورتنيكوف ومدير الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين والموفد الرئاسي لشؤون حماية البيئة والموارد الطبيعية والنقل سيرغي ايفانوف.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين