موسكو تمهل لندن شهرا واحدا لتقليص دبلوماسييها في روسيا

استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير البريطاني في موسكو لوري بريستوو، لتسليمه مذكرة احتجاج على الممارسات البريطانية التي انتهت بطرد لندن والمتضامنين معها دبلوماسيين روس.

ووصفت الخارجية الروسية خطوات بريطانيا بـ"الاستفزازية وغير المبررة"، وأمهلت بريطانيا شهرا واحدا لتقليص عدد دبلوماسييها في السفارة البريطانية والقنصليات العامة لدى روسيا، حتى يساوي عدد الدبلوماسيين الروس الموجودين في بريطانيا.

هذا، وكانت بريطانيا قد حثت حلفاءها على اتخاذ إجراءات ضد روسيا على خلفية قضية الضابط السابق في الاستخبارات الروسية والعميل البريطاني سيرغي سكريبال، الذي تتهم بريطانيا السلطات الروسية بتسميمه. وأعلنت أكثر من 25 دولة طرد دبلوماسيين روس تضامنا مع بريطانيا.

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وأكدت روسيا أنها سترد بالمثل بحق كل دولة تتخذ إجراءات ضدها. واستدعت الخارجية الروسية اليوم الجمعة سفراء عدد من الدول الغربية لتسليمهم مذكرات احتجاج وإبلاغهم بالخطوات التي تتخذها موسكو ردا على تصرفات بلدانهم.

جدير بالذكر أن روسيا لجأت إلى تحقيق المساواة في عدد الدبلوماسيين أثناء الخلافات مع الولايات المتحدة الصيف الماضي، وذلك ردا على تشديد الولايات المتحدة عقوباتها ضد روسيا ومصادرتها لممتلكات دبلوماسية روسية وإغلاق القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف