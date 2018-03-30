موسكو تستدعي سفراء الدول المتضامنة مع لندن لإخطارهم بإجراءات روسيا الجوابية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها استدعت اليوم سفراء الدول المتضامنة مع بريطانيا وطردت دبلوماسيين روس من أراضيها لإخطارهم بالإجراءات الجوابية التي تبنتها روسيا تجاه بلدانهم.

وذكرت الوزارة أنها ستسلم السفراء الأجانب مذكرات احتجاج على الخطوات غير الودية التي اتخذتها بلدانهم تجاه روسيا.

وكانت عدة دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وأوكرانيا، قد قررت طرد دبلوماسيين روس تضامنا مع لندن في قضية تسميم العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا مؤخرا.

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المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين