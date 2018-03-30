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موسكو تطالب الأمريكيين بإخلاء مقر إقامة القنصل العام في بطرسبورغ

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موسكو تطالب الأمريكيين بإخلاء مقر إقامة القنصل العام في بطرسبورغ
Reuters ANTON VAGANOV
مبنى القنصلية العامة الأمريكية في سان بطرسبورغ
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أعلنت الخارجية الروسية أنه يتوجب على الأمريكيين في بطرسبورغ إخلاء ليس فقط مبنى القنصلية العامة بل ومقر إقامة قنصلهم العام هناك.

وقال ممثل الخارجية الروسية فلاديمير زابيفالوف لوكالة "إنترفاكس" اليوم الجمعة: "تنطبق على مقر إقامة القنصل الأمريكي نفس الإجراءات التي تخص مبنى القنصلية العامة"، مضيفا أنه ليس هناك مباني أخرى في المدينة على الأمريكيين إخلاؤها.

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يذكر أنه فضلا عن المبنيين المذكورين، تستأجر الولايات المتحدة مكتبا في مركز أعمال وسط المدينة يتخذ منه قسم الإعلام والثقافة التابع للسفارة مقرا له.

وكانت الخارجية الروسية أبلغت السفارة الأمريكية أمس الخميس بقرارها طرد 60 دبلوماسيا أمريكيا وإغلاق القنصلية الأمريكية في بطرسبورغ في إطار المعاملة بالمثل، ردا على الإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد الدبلوماسيين الروس تضامنا مع لندن، التي حملت موسكو المسؤولية عن تسميم ضابط الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في مدينة سالزبوري البريطانية مطلع الشهر الحالي.

المصدر: وكالات

متري سعيد

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