منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: سنطلع روسيا على نتائج التحقيق في قضية سكريبال بعد إبلاغ بريطانيا بها

أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نيتها إطلاع روسيا على نتائج تحليل المادة التي تسمم بها العقيد السابق بالاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال وابنته يوليا، لكن بعد إبلاغ بريطانيا بها.

وأوضح المدير العام للمنظمة، أحمد أوزومجو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء: "تم جمع العينات ويجري حاليا تحليلها في عدة مختبرات ، وبعد انتهاء التحقيق، في غضون أسبوعين أو 3 أسابيع، سنكشف عن نتائجه، وفي البداية سنطلع عليه بريطانيا".

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستقدم نتائج التحليل لروسيا، قال أوزومجو: "نعم، سوف نرى ماذا سيحدث لاحقا".

يذكر أن سيرغي سكريبال، العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية الذي أدين في روسيا بتهمة الخيانة العظمى، وابنته يوليا، تعرضا يوم 4 مارس، وفقا للجانب البريطاني، لتأثير مادة مشلة للأعصاب.

وتم العثور عليهما مغمى عليهما قرب بيتهما في مدينة سالزبوري (جنوب غرب بريطانيا) حيث كان يقيم بعد منح لندن اللجوء السياسي له، إثر الإفراج عنه في روسيا في إطار عملية تبادل جواسيس بين روسيا والولايات المتحدة في العام 2010.

وأعلنت بريطانيا لاحقا أن المادة السامة من نوع "نوفيتشوك" تم تطويرها في روسيا، متهمة موسكو بالوقوف وراء محاولة اغتيال سيرغي ويوليا سكريبال، فيما نفت الحكومة الروسية قطعا الاتهامات الموجهة إليها، مشيرة إلى عدم وجود برامج خاصة بتطوير المادة المذكورة لا في الاتحاد السوفيتي السابق ولا في روسيا.

وقامت بريطانيا بطرد 23 دبلوماسيا روسيا من أراضيها، دون تقديم أي دلائل تدعم اتهاماتها، كما أنها أعلنت عن اتخاذ إجراءات أخرى معادية لروسيا، الخطوة التي ردت موسكو عليها بطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا وإصدار أوامر بإغلاق القنصلية العامة البريطانية في سان بطرسبورغ ووقف نشاطات مؤسسة "المجلس البريطاني" الثقافية الحكومية في روسيا.

وفتحت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يوم 21 مارس، تحقيقا في القضية، وبدأت بتحليل المادة، التي تسمم بها سكريبال وابنته.

وأعلنت أكثر من 25 دولة أوروبية وغربية عن طردها مجموعات من دبلوماسيين روس يتجاوز عددهم الإجمالي 140 شخصا على خلفية قضية تسميم سكريبال.

المصدر: وكالات

رفعت سليمان