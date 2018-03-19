سوبتشاك راضية عن حملتها الانتخابية ونتائجها

أعربت المرشحة الرئاسية الروسية، كسينيا سوبتشاك، عن رضاها إزاء حملتها الانتخابية، وأعلنت أنها راضية تماما لأن فريقها "بذل قصارى جهده".

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وقالت سوبتشاك بعد فرز نحو 98% من الأصوات: "نعم، أنا راضية عن الحملة، لأن فريقي فعل أقصى ما يستطيع، لقد جبنا معظم المناطق والمدن، ونحن حقا سافرنا أكثر من جميع المرشحين الآخرين، وأنا فخوره جدا كوننا زرنا 26 مدينة، وفي المرتبة الثانية (المرشح الرئاسي غريغوري) يفلينسكي.

وأضافت أنه "بغض النظر عن أي مكان" ، فإن الأمر يستحق المشاركة في الانتخابات.

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وحسب النتائج الأولية للانتخابات بعد فرز 98% من الأصوات، حصلت سوبتشاك على المركز الرابع مع 1.65 من الأصوات، فيما حلّق الرئيس الحالي لروسيا فلاديمير بوتين مع أكثر من 76,63% من الأصوات، واحتل المركز الثاني بافل غرودينين مع 11.83 من الأصوات.

وحل ثالثا، فلاديمير جيرينوفسكي (5.68%)، وغريغوري يافلينسكي (1.03 %) وحصل المرشحون سيرغي بابورين ، ومكسيم سورياكين، وبوريس تيتوف على نحو 0.68 % من الأصوات لكل منهم.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس