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النتائج الأولية تشير إلى فوز كاسح لبوتين في الانتخابات الرئاسية

المرشحة للرئاسة الروسية سوبتشاك ستطلب عقد لقاء مع بوتين

أخبار روسيا

المرشحة للرئاسة الروسية سوبتشاك ستطلب عقد لقاء مع بوتين
RT
المرشحة للرئاسة الروسية كسينيا سوبتشاك
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أعلنت المرشحة للرئاسة الروسية كسينيا سوبتشاك عن رغبتها في عقد لقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين لبحث الإفراج عمن وصفتهم بـ "المعتقلين السياسيين".

وقالت سوبتشاك في أعقاب إغلاق المراكز الانتخابية ونشر أول نتائج الانتخابات الرئاسية: "سأطلب عقد لقاء مع فلاديمير بوتين، من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين".

وأكدت سوبتشاك أنها ستواصل بذل الجهود لحماية المواطنين المسجونين بصورة غير عادلة، حسب قولها.

وأعلنت سوبتشاك أنها تعتزم مواصلة النشاط السياسي وتأسيس حزب سياسي جديد، مشيرة إلى أنه سيتم في مايو المقبل الإعلان عن موعد المؤتمر التأسيسي للحزب تحت اسم "حزب التغيير"، والذي تعتزم تأسيسه سوية مع السياسي المعارض دميتري غودكوف.

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وأقرت المرشحة بقلة عدد الخروقات خلال الانتخابات، مضيفة أيضا أنه "من وجهة النظر القانونية كانت هذه الانتخابات أكثر شفافية" من السابقة.

كما أعربت عن أسفها لعدم تمكن المعارضة الروسية من صياغة موقف مشترك.

هذا، وتبين النتائج الأولية للانتخابات الروسية فوزا كاسحا للرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين بالانتخابات. وتشير نتائج فرز 25 بالمئة من الأصوات إلى حصول بوتين على 72.53 بالمئة من الأصوات.

اما كسينيا سوبتشاك، فتحل في المركز الرابع من بين 8 مرشحين بحصولها على 1.39 بالمئة، حسب النتائج الأولية.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف

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