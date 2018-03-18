سوبتشاك تصوت وتختبر نظام الاقتراع

أدلت المرشحة عن حزب "المبادرة المدنية" كسينيا سوبتشاك بصوتها في الانتخابات الرئاسية الروسية في موسكو، في آخر مشاركة للمرشحين الـ8 في التصويت اليوم الأحد.

وصوتت سوبتشاك ليس في مركز الاقتراع الذي سجلت فيه، وإنما في مركز قريب من مكان تواجدها الفعلي، وذلك لاختبار نظام التصويت في حالات كهذه.

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وقال للصحفيين: "قررنا اختبار هذا النظام.. فيما يخصني أنا، لم تكن هناك أي مشكلة".