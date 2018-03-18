حتى اللحظة.. الانتخابات الرئاسية الروسية 2018
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تتواصل عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسة الروسية، على أن تظهر النتائج الأولية في الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت موسكو.
لجنة الانتخابات في موسكو: نسبة الإقبال في المدينة في الساعة الـ10 بلغت 5,98%، مقابل 3,7% في انتخابات عام 2012
- نائب رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا نيكولاي بولايف: نسبة المشاركة في دوائر أورال، والشمال، والشرق الأقصى الفدرالية فاقت بـ28% مثيلتها في انتخابات عام 2012
- نسبة إقبال الناخبين بلغت 16.5 حتى الساعة 10 من صباح اليوم
نسبة المشاركة في إقليم كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي قبل ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع بلغت 63,86%
- نسبة المشاركة في جمهورية ساخا-يكوتيا شرقي سيبيريا في الثالثة من بعد الظهر بالتوقيت المحلي بلغت 51,7%
- نسبة المشاركة في إقليم بريمورسكي في الشرق الأقصى في الثالثة من بعد الظهر بالتوقيت المحلي بلغت نحو 44,99%
- المرشح عن حزب "يابلوكو" الليبرالي غريغوري يافلينسكي يدلي بصوته
- المرشح عن الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي يدلي بصوته
- المرشح عن "حزب النمو" بوريس تيتوف يدلي بصوته
- المرشح عن الحزب الشيوعي بافيل غروديني يدلي بصوته
- شبه جزيرة القرم تصوت في الانتخابات الرئاسية الروسية للمرة الأولى
- الرئيس فلاديمير بوتين يدلي بصوته في مركز الاقتراع الذي اعتاد التصويت فيه في العاصمة موسكو
Sputnik
- مناطق شرقي روسيا تسجل إقبالا كبيرا على التصويت
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