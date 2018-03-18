حتى اللحظة.. الانتخابات الرئاسية الروسية 2018

تتواصل عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسة الروسية، على أن تظهر النتائج الأولية في الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت موسكو.

لجنة الانتخابات في موسكو: نسبة الإقبال في المدينة في الساعة الـ10 بلغت 5,98%، مقابل 3,7% في انتخابات عام 2012

نائب رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا نيكولاي بولايف: نسبة المشاركة في دوائر أورال، والشمال، والشرق الأقصى الفدرالية فاقت بـ28% مثيلتها في انتخابات عام 2012

نسبة إقبال الناخبين بلغت 16.5 حتى الساعة 10 من صباح اليوم

نسبة المشاركة في إقليم كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي قبل ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع بلغت 63,86%

نسبة المشاركة في جمهورية ساخا-يكوتيا شرقي سيبيريا في الثالثة من بعد الظهر بالتوقيت المحلي بلغت 51,7%

نسبة المشاركة في إقليم بريمورسكي في الشرق الأقصى في الثالثة من بعد الظهر بالتوقيت المحلي بلغت نحو 44,99%

المرشح عن حزب "يابلوكو" الليبرالي غريغوري يافلينسكي يدلي بصوته

المرشح عن الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي يدلي بصوته

المرشح عن "حزب النمو" بوريس تيتوف يدلي بصوته

المرشح عن الحزب الشيوعي بافيل غروديني يدلي بصوته

شبه جزيرة القرم تصوت في الانتخابات الرئاسية الروسية للمرة الأولى

الرئيس فلاديمير بوتين يدلي بصوته في مركز الاقتراع الذي اعتاد التصويت فيه في العاصمة موسكو

Sputnik