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حتى اللحظة.. الانتخابات الرئاسية الروسية 2018

أخبار روسيا

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تتواصل عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسة الروسية، على أن تظهر النتائج الأولية في الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت موسكو.

  • لجنة الانتخابات في موسكو: نسبة الإقبال في المدينة في الساعة الـ10 بلغت 5,98%، مقابل 3,7% في انتخابات عام  2012

  • نائب رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا نيكولاي بولايف: نسبة المشاركة في دوائر أورال، والشمال، والشرق الأقصى الفدرالية فاقت بـ28% مثيلتها في انتخابات عام 2012
  • نسبة إقبال الناخبين بلغت 16.5 حتى الساعة 10 من صباح اليوم

  • نسبة المشاركة في إقليم كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي قبل ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع بلغت 63,86%

  • نسبة المشاركة في جمهورية ساخا-يكوتيا شرقي سيبيريا في الثالثة من بعد الظهر بالتوقيت المحلي بلغت 51,7%
  • نسبة المشاركة في إقليم بريمورسكي في الشرق الأقصى في الثالثة من بعد الظهر بالتوقيت المحلي بلغت نحو 44,99%
  • المرشح عن حزب "يابلوكو" الليبرالي غريغوري يافلينسكي يدلي بصوته

Sputnik

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