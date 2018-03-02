الكرملين: روسيا ملتزمة بتعهداتها الدولية في مجال التسلح

أعرب دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين عن رفض موسكو القاطع لجميع الاتهامات لها بانتهاك المعاهدات الدولية في مجال التسلح.

وقال بيسكوف في حديث للصحفيين اليوم: "نرفض بشكل قاطع أي اتهامات لروسيا بانتهاك أي معاهدة أو بند في القانون الدولي على صعيد نزع السلاح والحد من التسلح​​​. روسيا كانت وستبقى ملتزمة بجميع تعهداتها الدولية".

وعن منظومة "سارمات" الصاروخية قال بيسكوف: "الصاروخ كما تعلمون موجود بالفعل وتم اختباره بنجاح، هو وأنظمة أخرى ذكرها الرئيس بوتين أمس في كلمته. وهذا جزء من ثالوثنا النووي البري والبحري والجوي".

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وكشف الرئيس فلاديمير بوتين أمس الخميس في رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية الروسية عن صاروخ "سارمات" الباليستي الجديد العابر للقارات، والقادر على التحليق لمسافات لا محدودة.

كما أفصح بوتين أيضا عن امتلاك روسيا صاروخي "أفانغارد" و"كينجال" الجديدين الفرط صوتيين، وغواصات نووية مسيرة، وأسلحة ليزر وصواريخ مجنحة تعمل بمحركات نووية.

المصدر: وكالات

أحمد باديان